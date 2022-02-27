فولودمير زيلينسكي: نؤسس وحدة بالجيش للمتطوعين من خارج البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنشاء "فيلق دولي أجنبي" للمتطوعين من خارج البلاد.



وقال زيلينسكي في بيان: "سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا".

ميدانيا، أكد قائد الجيش الأوكراني أن قواته أسقطت صاروخ كروز أطلقته قاذفة استراتيجية من روسيا البيضاء.

ولفت مسؤولان أمريكيان بارزان إلى أن القوات الروسية التي تهاجم أوكرانيا تواجه مقاومة من الجيش الأوكراني "أشد مما كان متوقعا" بالإضافة إلى صعوبات غير متوقعة في إمدادات القوات.

وأضاف المسؤولان في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الأمريكية أن روسيا تعاني من "خسائر فادحة" في الأفراد والطائرات أكثر مما كان متوقعا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية كان أداؤها أفضل مما كان متوقعا في تقييمات الاستخبارات الأمريكية قبل الهجوم الروسي.

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن روسيا لم تحقق بعد تفوقا جويا على أوكرانيا، حيث تقاتل أنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية الأوكرانية للسيطرة على المجال الجوي.

وتابع: "الدفاعات الجوية الأوكرانية، بما في ذلك الطائرات، لا تزال صالحة للعمل وتواصل الاشتباك ومنع الطائرات الروسية".

وقال مسؤول إنه حتى مساء السبت، لم تر الولايات المتحدة أي مؤشر على سيطرة الجيش الروسي على أي مدينة أوكرانية، حتى مع تحرك القوات الروسية لتطويق بعض التجمعات السكانية، بما في ذلك العاصمة كييف.

وأوضح أحد كبار المسؤولين الأمريكيين أن روسيا توقعت تحقيق نصر سريع وربما أهملت التخطيط للتزود بإمدادات كافية، لافتا إلى أن خطوط الإمداد تعد "نقطة ضعف".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك شرقي أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما تدخل الحرب الروسية_الأوكرانية يومها الرابع، الأحد، بعد 3 أيام من الاشتباكات المتفرقة في مناطق مختلفة من شرقي البلاد، ومحيط العاصمة كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في "تطويق" مدينتي خيرسون وبيرديانسك بجنوب أوكرانيا وسيطرت على بلدة هينيشيسك ومطار بالقرب من خيرسون.

وأكدت تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية، بالإضافة إلى استسلام 471 جنديا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف.