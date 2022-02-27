وزارة الدفاع الروسية تكشف أن قواتها تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن قواتها تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك شرقي أوكرانيا.



يأتي ذلك فيما تدخل الحرب الروسية_الأوكرانية يومها الرابع، الأحد، بعد ٣ أيام من الاشتباكات المتفرقة في مناطق مختلفة من شرق أوكرانيا، ومحيط العاصمة كييف.

وفي بيان صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا، تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.

كما أعلنت استسلام 471 جنديا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف.

وإلى كييف، أفادت وكالة رويترز، بسماع دوي انفجار كبير في العاصمة الأوكرانية، بعد وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار.

أكد شهود عيان لوكالة رويترز، اليوم الأحد، سماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تمنع القوات الروسية من التقدم في العاصمة كييف مع دخول أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية يومه الرابع.

وقالت رئيس بلدية فاسيلكيف بجنوب غربي كييف إن الصواريخ الروسية أدت إلى إشعال النار في محطة نفطية في البلدة.

وأظهرت منشورات على الإنترنت تسبب الانفجارات في تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود في سماء الليل.

وأفادت وكالة حكومية أوكرانية أن هناك تقارير عن قتال عنيف بالقرب من مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في الشمال الشرقي، حيث فجرت القوات الروسية خط أنابيب للغاز الطبيعي.

وقالت رئيسة بلدية فاسيلكيف ناتاليا بالاسينوفيتش: "العدو يريد تدمير كل شيء".

في المقابل، ذكر الانفصاليون المدعومون من روسيا في إقليم لوجانسك بشرق البلاد، أن صاروخا أوكرانيا فجر محطة نفطية في بلدة روفينكي.

وأفاد شهود من رويترز في كييف بوقوع انفجارات وإطلاق نار من حين لآخر في المدينة ليل السبت لكن لم يتضح من أين أتى ذلك.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة من شوارع كييف بثها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به: "لقد صمدنا ونجحنا في صد هجمات العدو.. القتال مستمر".

وأوضح مسؤول دفاعي أمريكي أن القوات الأوكرانية تبدي "مقاومة شديدة" للتقدم الروسي الجوي والبري والبحري، الذي دفع مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى الفرار غربا.