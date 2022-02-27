شكرا لقرائتكم خبر عن “تركونا وحدنا”.. خطوة مفاجئة من الرئيس الأوكراني تجاه قادة العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده “تُركت وحدها” في مواجهة روسيا، متسائلا “مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدا”.

كما تساءل الرئيس الأوكراني، خلال كلمة في وقت سابق، قائلا: “مَن مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ مجيبا “الجميع خائفون”، وذلك في وقت أشار فيه حلف الناتو إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا، بحسب سكاي نيوز.

واعتبر زيلينسكي أن العقوبات المفروضة على روسيا “غير كافية”.

ومنذ بداية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، دعمت الدول الغربية كييف، لكنها أعلنت أنها لن ترسل قوات لمواجهة الجيش الروسي وأنها ستتصدى لتحرك موسكو عبر حزمة عقوبات غير مسبوقة.

وألغى الرئيس الأوكراني متابعة حسابات كل رؤساء وقادة العالم عبر “تويتر”؛ في إشارة لمواجهته غزو روسيا بشكل وحيد، حسب تقارير محلية في أوكرانيا.

واعتبر محللون أن الخطوة رسالة من الرئيس الأوكراني بأنه لم يشعر بالدعم المنشود من قِبل حلفائه الغربيين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأنّه يواجه الغزو الروسي بمفرده.