شكرا لقرائتكم خبر عن “سويفت”: نستعد لتنفيذ قرار العقوبات ضد بنوك روسيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن نظام “سويفت” الدولي للتعاملات المصرفية أنه يستعد لتنفيذ قرار دول غربية بشأن فرض عقوبات على بنوك روسية.
وأوضح أنه تم إبلاغه بإعلان واشنطن وحلفائها عن إجراءات جديدة ضد بنوك روسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف أنه يتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة تفاصيل الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات.
وأكد استعداده للتعاون مع السلطات الغربية في إجراءاتها ضد البنوك الروسية وفق القانون.
وفي وقت سابق أعلنت مجموعة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، أنه تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، مؤكدة أنها وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت”، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل جميع البنوك الأخرى.
يأتي هذا على خلفية العملية العسكرية الروسية التي بدأتنها روسيا الخميس الماضي، على الأراضي الأوكرانية وتستمر لليوم الرابع على التوالي.
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