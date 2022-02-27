شكرا لقرائتكم خبر عن «اليوتيوب» يوقف إعلانات وسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، بأنه أوقف الإعلانات التي تضعها وسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية، مضيفا أنه سيحد من التوصيات بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهذه القنوات.

وبذلك تضاف خطوة يوتيوب إلى إجراءات مماثلة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى كتويتر وميتا، لمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من تحقيق عائدات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في حركة مناهضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل أيام.

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وكانت شركة ميتا الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك قد قالت الجمعة إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.