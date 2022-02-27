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انت الان تتابع خبر اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا في مركز الشرقاط بمحافظة صلاح الدين تمكنت من إخماد ادث حريق اندلع بمحل لبيع المشتقات النفطية في قرية الخضرانية بقضاء الشرقاط والسيطرة على النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي قصير".
وأضاف البيان أن "الحرق لم يسفر عن اي اضرار بشرية".
وأضاف البيان أن "الحرق لم يسفر عن اي اضرار بشرية".