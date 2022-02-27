إعادة افتتاح 10 طرق جديدة في بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، عن لائحة جديدة بالطرق الي اعيد افتتاحها مع قرب انتهاء مراسيم زيارة الامام موسى بن جعفر (عليه السلام).

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي يوجه شكره وتقديرة الى كافة صنوف القوات الامنية و القادة في عمليات بغداد ولمدراء مرور المحافظات و مديري مرور بغداد الكرخ والرصافة على نجاح الخطة الامنية و الخدمية لزيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام و نود ان بين ادناه ابرز الطرق التي تم فتحها في بغداد :

1) المشتل الثاني باتجاه المشتل الأول باتجاه الجسر العنكبوتي بأتجاه سريع الدورة.

٢) ساحة النصر و ساحة ٧٧ و العبيدي.

٣) جسر ديالى باتجاه الطاقة باتجاه فلكة المعهد .

٤) شارع الشباب باتجاه ام الطبول باتجاه العلوة .

٥) ساحة ٥٥ و ٨٣ و واحد ايار.

٦) المعسكر باتجاه تقاطع الزيوت باتجاه عقبة باتجاه ساحة الفتح و البدالة قطع في الدوريات وتم رفع الصبات الكونكريتية.

٧) ساحة التحرير وساحة النصر والفردوس وكهرمانة وكذلك الاندلس.

٨) المعهد القضائي باتجاه الطالبية .

٩) شارع المغرب باتجاه الوزيرية .

١٠) من سيطرة اللج باتجاه الطاقة .