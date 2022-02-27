ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 434,968 مليون نسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في العالم إلى 434,968 مليون نسمة، وبلغ عدد الوفيات 5,963 ملايين شخص، وفقا لموقع وورلد ميتر للإحصائيات.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 239 إصابة جديدة بكوفيد-19، السبت، انخفاضا من 249 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 112 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 93 قبل يوم.

وسجلت الصين 100 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 118 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 109092 إصابة مؤكدة.

ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، وظل العدد ثابتا عند 4636 حالة وفاة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 14 مليونا و682758 بعد تسجيل 107913 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 122678 بعد تسجيل 57 وفاة جديدة.

مكسيكو سيتي 27 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 13459 إصابة جديدة موكدة بفيروس كورونا و331 وفاة يوم السبت.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و502586 والوفيات إلى 318014.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 73808 إصابات و753 وفاة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة.

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 28.7 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 650 ألفا.