مسؤول أوكراني يكشف أن القوات الروسية دخلت مدينة خاركيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مستشار لوزير الداخلية الأوكراني، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دخلت مدينة خاركيف.



وقبل ساعات، أكدت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، أن "القوات الروسية فجرت خط أنابيب للغاز الطبيعي في خاركيف".

ولم يتضح على الفور مدى أهمية خط الأنابيب وما إذا كان الانفجار قد يعطل شحنات الغاز خارج المدينة أو البلاد.

وعلى الرغم من الحرب، لا تزال أوكرانيا تواصل شحن الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

وشهد السبت وهو اليوم الثالث للعملية الروسية في الأراضي الأوكرانية، بدء تتدفق المساعدات العسكرية على كييف من مختلف دول العالم.

وانطلقت، صباح الأحد، صافرات الإنذار في مدينة ريفن شمال غرب أوكرانيا للتحذير من هجمات جوية.

وكان الجيش الأوكرانية أعلن صد هجمات من قبل الجيش الروسي "من جميع الاتجاهات" في عدة مواقع، الليلة الماضية.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان، إن "الهجوم العسكري الروسي قوبل بمقاومة حازمة، قرب من خاركيف".

وعلى صعيد القتال، اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز بعد انفجار وقع ليلة الأحد، واتهمت السلطات الأوكرانية، الجيش الروسي بتفجيره.

وبحسب تقارير إعلامية،فقد قصفت مصفاة بإحدى ضواحي كييف بالصواريخ واشتعلت بها النيران.

وذكرت تقارير أن الوحدات الروسية نجحت في التقدم في خيرسون جنوب أوكرانيا بعد قتال عنيف، فيما دارت اشتبكات محتدمة في لوهانسك وضواحي العاصمة كييف.