كوبا تدعو لحل دبلوماسي "جدي" للحرب الروسية الأوكرانية.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دعت الحكومة الكوبية، الحليفة التقليدية لروسيا، السبت، إلى حل دبلوماسي "جدي وبناء وواقعي" للنزاع في أوكرانيا.



وقالت حكومة هافانا، في بيان: "ندعو إلى حل دبلوماسي جدي وبناء وواقعي للأزمة الحالية في أوروبا بطرق سلمية بما يضمن أمن الجميع وسيادتهم وكذلك السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي".

وانتقد البيان، الذي نشره الموقع الإلكتروني للخارجية الكوبية، مشروع القرار الذي قدم في مجلس الأمن ويندد بـ"العدوان" الروسي على أوكرانيا، والذي استخدمت فيه موسكو حق النقض ضد المشروع.

وقالت الحكومة الكوبية إن "مشروع القرار هذا الذي قدمته الولايات المتحدة لم يوضَع كمساهمة حقيقية في البحث عن حلول للأزمة الحالية".

وأضافت أن "الأمر يتعلق "على العكس من ذلك بنص غير متوازن لا يأخذ في الاعتبار الاهتمامات المشروعة لجميع الأطراف" و"لا يعترف بمسؤولية أولئك الذين دعموا أو شنوا أعمالا عجّلت في تصعيد هذا النزاع".

كما نددت الحكومة الكوبية بسقوط قتلى "مدنيين أبرياء في أوكرانيا" مؤكدة أنها "ستعارض دائما" باسم ميثاق الأمم المتحدة "استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد أي دولة".