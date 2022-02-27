انطلاق صافرات الإنذار في مدينة ريفن شمال غرب أوكرانيا للتحذير من هجمات جوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت، صباح الأحد، صافرات الإنذار في مدينة ريفن شمال غرب أوكرانيا للتحذير من هجمات جوية.



وكان الجيش الأوكرانية أعلن صد هجمات من قبل الجيش الروسي "من جميع الاتجاهات" في عدة مواقع، الليلة الماضية.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان، إن "الهجوم العسكري الروسي قوبل بمقاومة حازمة، قرب من خاركيف".

وعلى صعيد القتال، اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز بعد انفجار وقع ليلة الأحد، واتهمت السلطات الأوكرانية، الجيش الروسي بتفجيره.

وبحسب تقارير إعلامية،فقد قصفت مصفاة بإحدى ضواحي كييف بالصواريخ واشتعلت بها النيران.

وذكرت تقارير أن الوحدات الروسية نجحت في التقدم في خيرسون جنوب أوكرانيا بعد قتال عنيف، فيما دارت اشتبكات محتدمة في لوهانسك وضواحي العاصمة كييف.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أكدت الأحد، أن "الجيش تمكن من تدمير قافلة للقوات الخاصة الشيشانية بالقرب من مدينة هوستوميل"، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أعلن، السبت، أن قوات تابعة له تنتشر في أوكرانيا، دعما للجيش الروسي.

وأضاف الرئيس الشيشاني أن "القوات مجهزة جيدا ولم تعاني من أي خسائر واستحوذت على منشأة عسكرية أوكرانية".

ولفت إلى أن "المشكلة ليست في السيطرة على مدن مثل كييف وخاركيف، لكن المهمة الأبرز هي حفظ الأرواح وتنفيذ المهمات بحرص".

وطالب الرئيس الشيشاني الأوكرانيين بـ"التخلص من قادتهم"، مضيفا "نظيري الروسي اتخذ القرار الصحيح، وسنتخلص من أي قوات شيشانية تقاتل في جانب أوكرانيا".

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الشيشاني إن أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، تتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.

وقال رئيس الشيشان، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك": "إذا كنت تريد حقا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف".