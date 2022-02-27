فرنسا تؤكد أن الرئيس الأوكراني اختار مقاومة الهجوم الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت فرنسا النقاب عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اختار مقاومة الهجوم الروسي وعلينا دعمه.



وأصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا مساء السبت جاء فيه، لا يمكن التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا حاليًا على أساس مطالب روسيا غير المقبولة.

وفي وقت سابق، أكدت أوكرانيا عدم رفضها للمفاوضات مع روسيا، مشيرة إلى أن موسكو وضعت منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ.

وأصدر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيانا، مساء السبت، جاء فيها إن بلاده لم ترفض المفاوضات، وجهزنا موقفنا التفاوضي، في حين وضعت روسيا منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ.

ونفي مكتب الرئيس الأوكراني أن تكون روسيا أوقفت تحركات قواتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأفعال الروسية محاولة لتركيع أوكرانيا، وإجبارها على قبول شروط غير مقبولة بالمرة.

ومن جانبه، قال الكرملين إن القوات الروسية بدأت التقدم في أوكرانيا مجددا اليوم السبت، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوقف الهجوم أمس ترقبا لمحادثات مع كييف لم تنعقد.

وتحدث كل من بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن احتمال عقد محادثات لكن أوكرانيا قالت إن الاشتباكات مع القوات الروسية الغازية استمرت ليل الجمعة واليوم السبت.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه بعد أمر بوتين لم تشتبك القوات الروسية، إلا مع "مجموعات من القوميين" على عكس القوات الأوكرانية النظامية.