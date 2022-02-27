مستشار بالرئاسة الأوكرانية: مقتل وإصابة نحو 3500 جندي روسي في الهجوم على بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الرئاسة الأوكرانية على لسان أحد مستشاريها مقتل وإصابة نحو 3500 جندي روسي في الهجوم على البلاد.



وأكد أوليسكي أريستوفيتش المستشار بالرئاسة الأوكرانية، أن الهجوم الروسي على العاصمة كييف "لا يحرز تقدما".

من جانبه، أجرى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد خلاله على تعزيز المنظمة للمساعدات الإنسانية لكييف.

وقال بيان عن الأمم المتحدة، إن الأمين العام شدد أيضاً على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في أوكرانيا أهمية قصوى في الوقت الحالي.

على صعيد آخر، رحب الرئيس الأوكراني بإعلان ألمانيا تزويد بلاده بأسلحة، وطالب الأمم المتحدة بحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن.