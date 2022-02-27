جو بايدن: لدينا خياران إما بدء حرب عالمية ثالثة أو أن تدفع روسيا ثمنًا باهظًا لهجومها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن واشنطن لديها خياران، إما بدء حرب عالمية ثالثة وإما أن تدفع روسيا ثمنًا باهظًا لهجومها.



وأضاف بايدن أن الرئيس الروسي لم ينجح في تقسيم حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن فرض العقوبات على روسيا هو أحد الطرق لمحاسبتها دون المخاطرة باندلاع حرب على الصعيد العالمي.

ومن جهتها قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة إن روسيا تواصل القصف العنيف على أهداف مدنية وعسكرية.

وأكدت السفيرة الأوكرانية أوكسانا ماركاروفا أن القوات الروسية تهاجم البنى التحتية والجسور المحيطة بالعاصمة كييف.

وأمس الجمعة، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشر قوات إضافية لتعزيز قدرة الولايات المتحدة في أوروبا ولدعم حلف الناتو، مؤكدا أن واشنطن ستدافع عن كل جزء من أراضي الحلف.

وقال بايدن، بعد حديثه مع زعماء دول حلف شمال الأطلسي، إن الحلف سيحافظ على سياسة "الباب المفتوح" أمام الدول الأوروبية "التي تشاطرنا قيمنا" والتي قد تطلب يوما الانضمام للحلف.

ورحب بقرار تفعيل الخطط الدفاعية لحلف الناتو وعناصر قوة الرد التابعة لحلف الناتو لتعزيز الموقف الجماعي، فضلا عن التزامات الحلفاء بنشر قوات برية وجوية إضافية في الجناح الشرقي وقوات بحرية من أعلى الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن هناك أوامر صدرت لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية".

وأضاف: "بعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

وأضاف البيان: "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوهانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".