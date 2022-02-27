وسائل إعلام: انفجارات بكييف وحريق بخزان نفط في فاسيلكيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

سمع دوي انفجارات هائلة، صباح الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية الاشتباكات المستمرة بين الجيشيت الروسي والأوكراني.



وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن "حريقا اندلع في خزان للنفط بمدينة فاسيلكيف إثر استهدافه بصاروخ".

وقالت رئيسة بلدية فاسيلكيف الواقعة جنوب غربي العاصمة الأوكرانية كييف في مقطع مصور نُشر على الإنترنت إن "البلدة تعرضت لصواريخ روسية مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة نفطية".

وأضافت رئيسة البلدية ناتاليا بالاسينوفيتش "العدو يريد تدمير كل شيء".

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو على الإنترنت تصاعد ألسنة اللهب إلى السماء.

يأتي هذا فيما تبنّت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل "كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر".

وأقرّت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، تشمل العقوبات حاليا نحو 70 بالمئة من القطاع المصرفي الروسي.

كما قرر الحلفاء الغربيون تقييد وصول البنك المركزي الروسي إلى الأسواق من أجل زيادة صعوبة محاولاته لدعم سعر صرف الروبل المتراجع منذ بدء غزو أوكرانيا.