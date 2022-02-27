حتى الآن.. الجيش الأوكراني يعلن استدعاء 37 ألف جندي احتياطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الجيش الأوكراني، الأحد، أن عدد جنود الاحتياط في القوات المسلحة الأوكرانية، بلغ 37 ألفًا.



وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن "عدد جنود الاحتياط في الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية بلغ 37 ألفًا".

وأضاف، خلال تصريحات صحفية:"إنه لشرف عظيم! يوجد بالفعل 37 ألفا منكم! شكرًا لكم على دعمكم، معًا لتحقيق النصر!".

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية، الأحد، عزمها تشديد العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، التزامهم بفرض عقوبات إضافية على مزيد من المسؤولين الروس، واتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة روسيا على هجومها على أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي، الأحد، إن "واشنطن والحلفاء يخططون لفرض إجراءات تضمن عدم قدرة البنك المركزي الروسي من استخدام الاحتياطيات لتقويض العقوبات المفروضة على موسكو".

وأضاف المسؤول أمريكي لـ"رويترز": "العقوبات استهدفت أكبر 10 مؤسسات مالية روسية والتي تسيطر على 80% من أصول القطاع المصرفي الروسي".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين يعتزمون فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا".