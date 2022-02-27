بريطانيا تؤكد أن قوات روسيا تواجه مقاومة شديدة في أوكرانيا ولم تحرز تقدما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن القوات الروسية تواجه مقاومة شديدة في أوكرانيا ولم تحرز التقدم الذي خططت له.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، إن "التقدم الروسي في أوكرانيا تباطأ ربما بسبب مشكلات لوجستية أو شدة المقاومة الأوكرانية".

وأضافت الوزارة في إفادة تستند إلى معلومات مخابراتية: "من المرجح أن سرعة التقدم الروسي تباطأت مؤقتا نتيجة الصعوبات اللوجستية الحادة وشدة المقاومة الأوكرانية".