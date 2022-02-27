وسائل إعلام أوكرانية تكشف عن انفجار خط للغاز في مدينة خاركيف الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، الأحد، إن "القوات الروسية فجرت خط أنابيب للغاز الطبيعي في مدينة خاركيف الأوكرانية".



وعرضت الخدمة مقطع فيديو يظهر الانفجار على شكل عيش الغراب في حسابها عبر تطبيق تليجرام.

ولم يتضح على الفور مدى أهمية خط الأنابيب وما إذا كان الانفجار قد يعطل شحنات الغاز خارج المدينة أو البلاد.

وعلى الرغم من الحرب، لا تزال أوكرانيا تواصل شحن الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

وشهد اليوم الثالث للعملية الروسية في الأراضي الأوكرانية، بدء تتدفق المساعدات العسكرية على كييف من مختلف دول العالم.

جاء ذلك مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتزامه مقاومة الهجوم الروسي، وتأكيد العديد من الدول الأوروبية عزمها دعم كييف وإرسالها لمساعدات عسكرية تنوعت بين قذائف، وسلاح مضاد للدبابات وغيرها من الأسلحة الدفاعية.