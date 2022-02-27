هيئة الأركان الأوكرانية تعلن إسقاط 7 مقاتلات و11 مروحية تابعة للجيش الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، الأحد، إسقاط "7 مقاتلات و11 مروحية تابعة للجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية"، بحسب قولها.



وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن "الخسائر الروسية شملت 3 من طراز (سو-30) و11 طائرة هليكوبتر وطائرتان من طراز (سو-25) وطائرتان من طراز (إيل-76) وطائرة من المعدات، وقافلة وقود خلال اليوم الماضي".

جاء ذلك وفقا لبيانات المقدمة فقط من قبل قيادة القوات الجوية للجيش الأوكرانية، وفقًا لبيان صادر عن البرلمان الأوكراني على تليجرام.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الجاري.

وفُرضت الأحكام العرفية في أوكرانيا وأُعلن عن التعبئة العامة.

وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت، السبت، على لسان أحد مستشاريها مقتل وإصابة نحو 3500 جندي روسي في الهجوم على البلاد.

وأكد أوليسكي أريستوفيتش المستشار بالرئاسة الأوكرانية، أن الهجوم الروسي على العاصمة كييف "لا يحرز تقدما".