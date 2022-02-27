وسائل إعلام أوكرانية تكشف عن تدمير قافلة للقوات الخاصة الشيشانية بالقرب من مدينة هوستوميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وسائل إعلام أوكرانية، الأحد، أن "الجيش تمكن من تدمير قافلة للقوات الخاصة الشيشانية بالقرب من مدينة هوستوميل"، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.



وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أعلن، السبت، أن قوات تابعة له تنتشر في أوكرانيا، دعما للجيش الروسي.

وأضاف الرئيس الشيشاني أن "القوات مجهزة جيدا ولم تعاني من أي خسائر واستحوذت على منشأة عسكرية أوكرانية".

ولفت إلى أن "المشكلة ليست في السيطرة على مدن مثل كييف وخاركيف، لكن المهمة الأبرز هي حفظ الأرواح وتنفيذ المهمات بحرص".

وطالب الرئيس الشيشاني الأوكرانيين بـ"التخلص من قادتهم"، مضيفا "نظيري الروسي اتخذ القرار الصحيح، وسنتخلص من أي قوات شيشانية تقاتل في جانب أوكرانيا".

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الشيشاني إن أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، تتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.

وقال رئيس الشيشان، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك": "إذا كنت تريد حقا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف".