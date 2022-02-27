شكرا لقرائتكم خبر عن لحسم المعركة.. عشرات المدرعات والدبابات الروسية تتقدم نحو كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تكثف استهدافها لمواقع استراتيجية أوكرانية، وذلك خلال المعارك المستمرة لليوم الرابع والتي تنوي حسمها على أكثر من جبهة.

وأكدت أن قواتها قامت بتنفيذ عملية إنزال روسية في مطار يقع على بعد 29 كلم من كييف.

في الوقت نفسه أفادت وسائل إعلام أوكرانية، أن القوات الروسية استهدفت محطة نفايات نووية في العاصمة.

واتهمت السلطات الأوكرانية، القوات الروسية بتفجير خط الغاز في مدينة خاركيف الاستراتيجية، فيما أكدت خدمة الاتصالات الخاصة الأوكرانية انفجار خط خاركيف للغاز.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش الروسي استهداف محطة معالجة نفايات نووية لم يسفر عن أي إشعاعات

وأكدت السلطات الأوكرانية أنه لم تسقط أي مدينة أوكرانية في يد القوات الروسية حتى الآن.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن ما يجري في أوكرانيا هو معركة إرادات بين روسيا والغرب.