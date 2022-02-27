شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص في فيضانات أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد قتلى الفيضانات في شمال شرق أستراليا إلى سبعة اليوم الأحد بعد أن ضربت عاصفة شديدة مدينة بريزبين وجنوب شرق ولاية كوينزلاند.

وقارنت رئيسة وزراء الولاية أناستاسيا بالاشتشوك الطقس بإعصار في الوقت الذي تستعد فيه عاصمة ولاية كوينزلاند لمزيد من الفيضانات اليوم الأحد قبل أن يخف هطول الأمطار بحلول يوم الاثنين.

وتم فرض حالة الطوارئ من الفيضانات في جميع أنحاء جنوب شرق ولاية كوينزلاند وهي ولاية معروفة بوفرة أشعة الشمس. وجرى إغلاق جميع الشواطئ وهي أماكن جذب شهيرة للسياح.

ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 1400 منزل في بريزبين بالفيضانات المحتملة. وقالت خدمات الطوارئ في كوينزلاند إنها كانت تتلقى مئة طلب للمساعدة في كل ساعة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في نيو ساوث ويلز على تويتر "من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على شمال شرق نيو ساوث ويلز يومي الأحد والاثنين. من المحتمل حدوث سيول وفيضانات كبيرة تمثل خطرا على الحياة".