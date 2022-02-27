شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجار خط للغاز في مدينة خاركيف الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. انفجار خط للغاز في مدينة خاركيف الأوكرانية

الأحد 27 فبراير 2022

الخليج 365

قالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، الأحد، إن القوات الروسية فجرت خط أنابيب للغاز الطبيعي في مدينة خاركيف الأوكرانية.



وعرضت الخدمة مقطع فيديو يظهر الانفجار على شكل عيش الغراب في حسابها عبر تطبيق تليجرام.

ولم يتضح على الفور مدى أهمية خط الأنابيب وما إذا كان الانفجار قد يعطل شحنات الغاز خارج المدينة أو البلاد.

وعلى الرغم من الحرب، لا تزال أوكرانيا تواصل شحن الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.