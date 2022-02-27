شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "بالدموع ودعوات وقف الحرب".. العالم يتضامن مع أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالدموع ودعوات وقف الحرب.. العالم يتضامن مع أوكرانيا

الأحد 27 فبراير 2022

الخليج 365

من مسيرات رفعت خلالها المشاعل إلى مسيرات بسيطة سارت في الشوارع، تتزايد مظاهر التضامن مع أوكرانيا ضد العملية الروسية بجميع أنحاء العالم.



وتظاهر آلاف في شوارع أوروبا وقام متظاهرون ومن بينهم أوكرانيون يعيشون في الخارج بلف أنفسهم بالأعلام ورفعوا لافتات "أوقفوا الحرب" في لندن ونيقوسيا وبرلين وأثينا وهلسنكي ومدريد وميلانو.

ونُظمت مسيرة في العاصمة السويسرية بيرن قال منظموها إن ما يصل إلى 20 ألف شخص شاركوا فيها. ورفرف علم أوكرانيا فوق مقر مجلس المدينة.

ودعا البعض الحكومة السويسرية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا والرئيس فلاديمير بوتين.

وفي إسطنبول ردد الأوكرانيون المقيمون في تركيا نشيدهم الوطني ورفعوا لافتات عليها صور لبصمات أيدٍ ملطخة بالدماء.

وتظاهر المئات في الميدان الواقع أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، حاملين لافتات عليها "اجعلوا أوكرانيا عضوا في حلف الأطلسي الآن" و"قولوا لا لبوتين".

وشارك سكان العاصمة اليابانية طوكيو في مظاهرة للتنديد بالحرب في أوكرانيا، وقال أحد المتظاهرين: "يجب أن نزيد من ضغط العالم ضد روسيا.. هذه حرب بين الديكتاتورية والديمقراطية".

وتجمع قرابة 30 ألف شخص مساء الجمعة في جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، وأحيت الحرب، التي أودت بما لا يقل عن 198 مدنياً بحسب كييف، إحساسا سبق أن عاشه هذا البلد، الذي كان أيضًا ضحية عملية روسية عام 2008.

وسار المتظاهرون على الطريق الرئيسي للعاصمة تبليسي ملوحين بعلمي أوكرانيا وجورجيا وهم يرددون النشيدين الوطنيين للبلدين.

وقال سائق تاكسي يدعى نيكو تفاوري "32 عاما" لوكالة فرانس برس: "نتعاطف مع الأوكرانيين، ربما أكثر من البلدان الأخرى، لأننا شهدنا عدوان روسيا على أرضنا".

من جهتها، قالت معلمة اللغة الفرنسية ميري تورديا (55 عاما) "الأوكرانيون والجورجيون والعالم بأسره يجب أن يقاوموا بوتين الذي يريد استعادة الاتحاد السوفيتي".

وأضافت باكية "أوكرانيا تنزف والعالم يراقب ويتحدث عن عقوبات لا يمكن أن توقف بوتين".

أوقفوا بوتين

في روما، شارك الآلاف في مسيرة تضامن رفعت خلالها المشاعل مساء الجمعة، ورفع المتظاهرون لافتات عليها "بوتين قاتل!" و"نعم للسلام ولا للحرب" و"عاقبوا روسيا من خلال منظومة سويفت" للتعاملات المصرفية.

وأظهرت لافتات أخرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيد ملطخة بالدماء على وجهه، أو قارنته بهتلر مع التعليق التالي: "هل تتعرف على التاريخ عندما يعيد نفسه؟".

وقالت ماريا سيرجي (40 عاما) لوكالة فرانس برس "كنا دائما قريبين من الشعب الأوكراني... هنا نحن نشعر بعجز هائل. لا يمكننا فعل أي شيء آخر في الوقت الحالي".

وفي العاصمة اليونانية أثينا، تجمع أكثر من 2000 شخص مساء الجمعة أمام السفارة الروسية بدعوة من الحزب الشيوعي اليوناني وحزب اليسار الراديكالي "سيريزا".

وهتفوا بصوت مرتفع "بوتين ارفع يديك عن أوكرانيا"، وقالت إيلينا ليليفري المهندسة الروسية البالغة 37 عاما لوكالة فرانس برس "انا ضد هذه الحرب.. آمل أن تكون هذه بداية النهاية لهذا النظام ".

وقال إيفان بوهاتشوف، طالب علوم الكمبيوتر بجامعة مونتريال، وهو يرتدي غطاء رأس أخضر، إنه "يشعر بالرعب" لما يجري في أوكرانيا، مطالباً بإرسال معدات عسكرية إضافية إلى بلاده، حيث تعيش عائلته.

وحمل بعض المتظاهرين صورة لفلاديمير بوتين وقد ظهر بيد ملطخة بالدماء، فيما حمل آخرون الأعلام الأوكرانية. وتم في الأيام الأخيرة تنظيم مظاهرات أخرى في هاليفاكس وينيبيغ وفانكوفر وتورونتو.

وفي الأرجنتين، تظاهر ما يقرب من 2000 شخص، بينهم مهاجرون أوكرانيون وأرجنتينيون من أصل أوكراني الجمعة في بوينس آيرس، مطالبين أمام السفارة الروسية بـ"الانسحاب غير المشروط" لقوات "القاتل" بوتين.

ورفع المتظاهرون العلم الأوكراني وهم يرتدون الأزياء التقليدية ويحملون لافتات باللغة الإسبانية أو الأوكرانية أو الإنجليزية تقول "أوقفوا الحرب" أو "أخرج بوتين يديك من أوكرانيا"، ورددوا شعارات بالأوكرانية مثل "المجد لأوكرانيا، المجد لأبطالها"، وغنوا الأناشيد الأوكرانية والأرجنتينية.

وقالت تيتيانا أبرامشينكو، التي وصلت إلى الأرجنتين عام 2014 مع إبنتها بعد الضم الروسي لشبه جزيرة القرم، لوكالة فرانس برس وهي على وشك البكاء: "هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الروس والأوكرانيين. لذا فإن شعوري الأساسي هو الغضب: آخر ما تخيلته هو أن الروس سيأتون ويقتلون شعبي".