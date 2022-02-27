شكرا لقرائتكم خبر عن الشمول المالى ومصر الرقمية بمقدمة المحاور الرئيسية لاستراتيجية البريد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 5 محاور رئيسية لاستراتيجية البريد المصرى يؤكد عليها الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، خلال لقاءه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، الأسبوع الجارى، وفى مقدمتها تطبيق الشمول المالي.

وفى هذا الصدد، نستعرض محاور استراتيجية البريد المصرى انطلاقا من حديث رئيس هيئة البريد:

1- "تعظيم الربحية": تعتمد على زيادة الايرادات من الخدمات وتنمية العائد على الاستثمارات واستغلال موارد الهيئة وتعظيم العائد من نتائج أعمال الشركات التابعة.

2- " تطبيق الشمول المالى": وذلك بالاعتماد على تطوير نظم الدفع والتحصيل واتاحة منافذ جديدة لتقديم الخدمات المالية من خلال (ماكينات الصراف الالى – الات تلقى الخدمات بطريقة ذاتيه وتفاعلية – الخدمات المالية والمحافظ الإلكترونية – اتاحة منصة للتمويل متناهى الصغر ).

3- "الحوكمه": تعتمد على تطوير الهيكل التنظيمى وتعديل وتحديث اللوائح وتطوير أدلة سياسات وإجراءات وحوكمه الهيئة والشركات التابعة لها ودعم منظومة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال.

4- "البنية التحتية والتقنية": وتم تطوير مكاتب البريد الحالية إلى جانب إنشاء مكاتب جديدة، بالإضافة إلى التوسع فى نشر أكشاك البريد وزيادة وتطوير سيارات البريد المتنقلة واضافة ماكينات صراف إلى بها وبالإضافة إلى تطوير متحف البريد بالعتبة وتطوير المبانى ذات الطابع الأثرى للحفاظ على التراث المعمارى والهوية المصرية وتطوير المقرات ومراكز الحركة ومناطق التوزيع وتطوير اسطول النقل وتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية واطلاق نظام T24 للحلول المالية والبريدية المتكاملة.

5-"مصر الرقمية": يعد البريد المصرى أحد المنافذ الهامة التى تقدم خدمات مصر الرقمية، كما تتضمن استراتيجية البريد المصرى تنمية العنصر البشرى والتدريب عن بعد وإعداد قيادات الصف الثانى والثالث وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.