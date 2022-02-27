مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 27 فبراير، الموافق 27 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد أذان الفجر 4:58 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:08صباحاً

موعد أذان العصر 3:24 مساءً

موعد أذان المغرب 5:53 مساءً

موعد أذان العشاء 7:09مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 5:03صباحًا

أذان الظهر 12:13صباحاً

أذان العصر 3:28 مساءً

أذان المغرب 5:56 مساءً

أذان العشاء 7:14 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

أذان الفجر: 4:54 صباحًا

أذان الظهر 12:04 صباحاً

أذان العصر 3:20 مساءً

أذان المغرب 5:48 مساءً

أذان العشاء 7:05 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:52 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 5:50 مساءً

موعد أذان العشاء 7:03 مساءً

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