​​كم بلغ عدد الرحلات الروسية والأوكرانية لمصر قبل إعلان الحرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، متوسط الرحلات السياحية الروسية والأوكرانية الوافدة إلى مصر منذ مطلع العام الجاري، قبل وبعد الحرب.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي 24 فبراير 2022، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

وأوضح عبداللطيف، لمصراوي، أن متوسط رحلات الطيران الأوكرانية في جنوب سيناء خلال شهر يناير 2022، بلغ 264 طائرة، بينما بلغ عدد الرحلات خلال شهر فبراير 2022 حوالي 188 طائرة.

وأضاف أن متوسط رحلات السياحة الروسية خلال شهر يناير 2022، بلغت 463 طائرة، بينما بلغ عدد الرحلات منذ بداية شهر فبراير 2022 وحتى الآن حوالي 255 طائرة.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، استقبلت خطابا مهما وعاجلا من وزارة السياحة، وجهته إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ بشأن السياح الأوكرانيين، نص على التالي:

"التأكيد على استمرار إقامة السائحين الأوكرانيين والروس المتواجدين بالفنادق المصرية وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمات تقدم لهم لحين عودتهم إلى بلادهم

وأشار الخطاب، إلى الأحداث السياسية الجارية بين دولتي روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي ترتب عليه غلق المجال الجوي لدولة أوكرانيا مما يتعذر معه عودة السائحين الأوكران إلى أراضيهم بعد إنتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم.

وتابع الخطاب: "يرجى التكرم بالتأكيد على ضرورة إستمرار إقامة أي سائحين أوكرانيين أو روس متواجدين لدى فندقكم الموقر وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة كانت تقدم إليهم لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم في القريب العاجل".

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