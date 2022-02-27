اليوم.. محاكمة 10 متهمين بالتجمهر واستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في إعمالها باستخدام القوة والعنف، بدائرة قسم المطرية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية إبراهيم نجم إبراهيم.

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات"، قاصدين من ذلك إزهاق روحهما فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.