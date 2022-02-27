​​عضو حقوق إنسان الشيوخ لـ"الخليج 365": "الكد والسعاية" يحتاج لحكمة تشريعية لخطورة طبيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

طالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ النائب أبو النجا المحرزي شيخ الأزهر الأمام الأكبر أحمد الطيب بإصدار فتوى "الكد والسعاية" بمرسوم وبشكل رسمي حتى يمكن التعامل معها ووضع التشريع الملائم لها.

وقال أبو النجا، في تصريح لموقع "الخليج 365"، إن شيخ الأزهر وضع يده على جرح كبير ولكن يجب أن يقوم بوضع وإصدار فتوى وبشكل دقيق ومنظم وفق الدلائل والبراهين لفتوى "الكد والسعاية"، محذرا من استخدام هذه الفتوى وتشريعها فيما بعد ضد الزوج.

وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا التي قد تكون حالات مختلفة بسبب صراع بين الزوج والزوجة على الأموال، مشددا على ضرورة وضع تشريع دقيق ومحكم عبر السند في هذه القضية الخطيرة.

ورفض عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ النائب أبو النجا المحرزي تطبيق هذه الفتوى وما سيشرع منها على الزوجة التي لم تسافر مع زوجها للعمل في الخارج، موضحا أن الزوجة التي تعمل في الداخل ليس من حقها مثل هذه الفتوى من وجهة نظري.

وأضاف أن الزوجة التي سافرت مع زوجها في الخارج وعملا سويا أو لم تعمل ولكنها كانت في منزله في الخارج لها الحق أم الزوجة التي لم تسافر فليس لها حق في هذه الفتوى لأنها قامت بدورها الطبيعي هو حماية الأسرة وتربية الأبناء وغيرها من أعمال الحياة العامة.

ونوه إلى أن هناك قضايا أخرى قد تكون أكثر أهمية من ذلك وتتطلب تشريعات سريعة وحاسمة مثل قانون الأحوال الشخصية وخصوصا مسألة الشقة وحق الزوجة فيها الشقة عقب الطلاق أو غيرها من الأمور، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية به العديد من القنابل الموقوتة التي قد تنفجر في أي وقت وبالتالي يجب على السلطات التشريعية الإسراع في تقديم هذا القانون.

وكشف أن لديه العديد من الاقتراحات والأفكار التي ينتوي تقديمها عند إجراء حوار مجتمعي أو مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في مجلس الشيوخ، مشددا على أنه من خلال عمله في المحاكم قبل أن يكون نائبا يعلم جيدا المشاكل التي توجد على أرض الواقع.

واعتبر النائب أبو النجا أن محاكم الأسرة والقضايا العالقة فيها تمثل قنبلة موقوتة خطيرة للغاية، مشددا على ضرورة العمل على تسريع مدة التقاضي لأنها باب كبير للعديد من المشاكل والأزمات الاجتماعية.

وأشاد بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وجهها إلى وزير العدل مؤخرا من أجل القضاء على الانتظار في التقاضي وخصوصا قضايا الأسرة، معتبرا أن هذه الدعوة طوق نجاة للعديد من الأسر المشردة بسبب مدة التقاضي.

وكان الرئيس السيسي، قد اجتمع مؤخرا مع وزير العدل المستشار عمر مروان، وتابع جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة.

ووجه الرئيس السيسي، بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.