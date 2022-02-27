أوكرانيا.. عدد جنود الاحتياط بلغ 37 ألفًا حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 16 دقيقة

أكد الجيش الأوكراني، الأحد، أن عدد جنود الاحتياط في القوات المسلحة الأوكرانية، بلغ 37 ألفًا.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن “عدد جنود الاحتياط في الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية بلغ 37 ألفًا”.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية: “إنه لشرف عظيم! يوجد بالفعل 37 منكم! شكرًا لك على كتفك الموثوق بها ، معًا لتحقيق النصر!” ونقلت أقواله على حساب تويتر لوزارة الدفاع.

بدورها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية على لسان أحد مستشاريها مقتل وإصابة نحو 3500 جندي روسي في الهجوم على البلاد.

وأكد أوليسكي أريستوفيتش المستشار بالرئاسة الأوكرانية، أن الهجوم الروسي على العاصمة كييف “لا يحرز تقدما”.

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، السبت، قد أكد أن روسيا تستخدم في أوكرانيا “أكثر من 50%” من القوات التي حشدتها على الحدود وتبدو “محبطة بشكل متزايد” من المقاومة الصلبة التي يبديها الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته “تقديراتنا تُشير إلى أن أكثر من 50% من القوة التي حشدها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ضدّ أوكرانيا (…) يتم استخدامها” في الداخل الأوكراني.

وأضاف “لا نزال نرى مؤشرات إلى مقاومة أوكرانية تستطيع الاستمرار”، و”نعتقد أن الروس محبطون أكثر فأكثر من فقدانهم للزخم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، خصوصًا في شمال أوكرانيا”.