الغرب يعاقب بقوة.. فصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 3:37 صباحًا

فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت"

وافقت كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية على فرض عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت”.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت: “تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن “سويفت”.

وأشار إلى أن “الشركاء الغربيين قرروا الحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم سعر صرف الروبل عبر التعاملات المالية الدولية”.

بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين يعتزمون فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا”.

وتتضمن العقوبات الاقتصادية الجديدة عزل بنوك روسية محددة من النظام المالي الدولي “سويفت”، بما يعيق قدرتها على العمل على مستوى العالم.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، تشمل العقوبات حاليا نحو 70 في المئة من القطاع المصرفي الروسي.

و”سويفت” من أكبر شبكات التعامل المالي بين المصارف وأكثرها استعمالا في العالم.

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: لقد اتخذنا إجراء حاسما الليلة مع شركائنا الدوليين لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي بما في ذلك الخطوة الأولى المهمة المتمثلة في إخراج البنوك الروسية من نظام سويفت”.