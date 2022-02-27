شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. اشتعال خط أنابيب الغاز في خاركيف الأوكرانية بعد قصف روسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو اشتعال خط أنابيب الغاز في مدينة خاركيف الأوكرانية بعد قصف روسي عنيف على المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن الإليزيه، أن فرنسا ستتخذ إجراءات مضادة للدعاية الإعلامية الروسية، مضيفا أن فرنسا سترسل أسلحة دفاعية إلى كييف لصد الغزو الروسي.

وأبدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ترحيبه بقرار ألمانيا إرسال أسلحة جديدة لبلاده.

وقال الرئيس الأوكراني بعد الإعلان الألماني عن تزويد كييف بأسلحة: “التحالف المضاد للحرب يتحرك”.

يشار إلى أن مجلس الأمن فشل في تمرير مشروع قرار يدين الأوضاع، حيث أسقط الفيتو الروسي مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.