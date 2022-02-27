عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاهد بالفيديو.. عجوز أوكراني يتحدى دبابة روسية

الأحد 27 فبراير 2022

الخليج 365

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عجوزا أوكرانيا يتحدى دبابة روسية خلال العملية العسكرية على أوكرانيا.



وفي الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته 59 ثانية، ظهر العجوز وهو يقف أمام الدبابة التي لم تعره أي اهتمام، وقامت بالتقدم، مما دفعه للقفز فوقها، ثم ما لبث أن نزل ووقف أمامها مجددا وسعى لدفعها للخلف.

خطوة العجوز شجعت العديد من الأوكرانيين للتجمع، ومحاولة إيقاف طابور الدبابات الروسية عن التقدم، إلا أن الدبابات استمرت في تحركها.

وأكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، أن القوات الروسية تواجه مقاومة صلبة، لم تكن تتوقعها من الجنود الأوكرانيين تبطئ تقدّمها وتشكّل مصدر إحباط لها، ما يمنع دخولها كييف حتى الآن.

وأشار المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين ما زالوا قادرين على إيصال أسلحة إلى أوكرانيا دعما للجيش، وشدد على أن واشنطن تخطط لإرسال شحنات إضافية في الأيام المقبلة لمساعدة الأوكرانيين على مواجهة القوات الروسية البرّية والهجمات التي تتم من الجو.

ووفقا لمعلومات البنتاجون، تتواجد نصف القوات الروسية داخل أوكرانيا، لكن المسؤول أكد أن القوات تحرز تقدما بطيئا في اندفاعها المخطط له على ثلاث جبهات بسبب مقاومة شديدة غير متوقعة.

وقال المسؤول "لدينا مؤشرات إلى أن الروس محبطون بشكل متزايد بسبب افتقارهم للزخم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لا سيما في الأجزاء الشمالية من أوكرانيا".

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو السبت أن الجيش الروسي تلقى أوامر بتوسيع هجومه بعدما رفضت كييف عرضا لإجراء محادثات في بيلاروسيا.

ويعتقد البنتاجون أن الغزو الروسي، باستخدام قوة تزيد على 150 ألف جندي ودروع ثقيلة وقذائف صاروخية وجوية، لم يتقدم بالسرعة التي كان مأمولًا بها منذ أن بدأ فجر الخميس.

وقال المسؤول الأمريكي إنه حتى وقت مبكر من السبت بتوقيت واشنطن، لم يكن الجيش الروسي قد سيطر على أي مدينة أوكرانية، ولم يكتسب تفوقا جويا على البلاد.

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