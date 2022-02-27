عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوريا الشمالية تطلق مقذوفا باتجاه بحر اليابان

الأحد 27 فبراير 2022

الخليج 365

أكد خفر السواحل الياباني، الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت مات يمكن أن يكون صاروخا باليسيتيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، إن "كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير معلومة الهوية باتجاه الشرق، فيما يرجح أنها أحدث تجربة صاروخية تجريها الدولة المسلحة نوويا".

وكانت كوريا الجنوبية، كشفت، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عن تجربة صاروخية جديدة نفذتها جارتها الشمالية، إذ أطلقت أقوى صاروخ لها منذ العام 2017.

وكان هذا الاختبار هو السابع الذي تجريه بيونج يانج منذ بداية العام.

وأطلق هذا الصاروخ من مقاطعة جاجانج الشمالية ليحلق على ارتفاع بلغ ألفي كيلومتر في حده الأقصى وقطع مسافة 800 كيلومتر في ثلاثين دقيقة قبل أن يسقط في بحر اليابان.

وضاعفت كوريا الشمالية من تجارب الأسلحة رغم أن اقتصادها يواجه صعوبات كبيرة جراء العقوبات الدولية وبسبب إغلاق الحدود منذ عامين تقريبا لمكافحة كورونا.