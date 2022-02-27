عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. انفجارات هائلة في العاصمة الأوكرانية كييف

الأحد 27 فبراير 2022

الخليج 365

سمع دوي انفجارات هائلة، صباح الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية الاشتباكات المستمرة بين الجيشين الروسي والأوكراني.



وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن "حريقا اندلع في خزان للنفط بمدينة فاسيلكيف إثر استهدافه بصاروخ".

يأتي هذا فيما تبنّت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل "كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر".

وأقرّت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، تشمل العقوبات حاليا نحو 70% من القطاع المصرفي الروسي.

كما قرر الحلفاء الغربيون تقييد وصول البنك المركزي الروسي إلى الأسواق من أجل زيادة صعوبة محاولاته لدعم سعر صرف الروبل المتراجع منذ بدء غزو أوكرانيا.