شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رجل أعمال عربي يقود مجموعة مسلحة في أوكرانيا لمقاومة الغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر رجل الأعمال السوري طارق الجاسم، الذي يقيم في أوكرانيا، فيديو يوثق تجهيزه لمجموعة مسلحة من المواطنين الأوكرانيين وهو على رأسهم لقيادة المقاومة ضد الغزو الروسي.
وقال “الجاسم”- الحاصل على الجنسية الأوكرانية في الفيديو وهو يتوسط عدد من المواطنين :” أبناء بلدي الأوكرانيين الأعزاء من مدينتي أوديسا. أنا هنا ولم أغادر. سندافع عن أرضنا. لقد زعزع الروس أمن منازلنا وأراضينا”.
ويواصل الجيش الروسي، قصف عدد من المدن الأوكرانية، مقابل دفاعات قوية من الجيش الأوكراني الذي أعلن أن الجيش الروسي لم ينجح حتى اللحظة في السيطرة على العاصمة كييف، وافشل كل مخططاته للسيطرة على بلدهم.
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