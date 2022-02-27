شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» ينتقم بعد الخسائر.. إطلاق مئات الصواريخ على العاصمة كييف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت وسائل إعلام مختفلة، أن العاصمة الأوكرانية “كييف” تشهد – في هذه الأثناء- هجومًا روسيًا عنيفًا بمئات الصواريخ التي تتساقط عليها من القصف الروسي.
وأشارت إلى أن الهجوم العنيف على العاصمة، يأتي انتقامًا من الرئيس الروسي “بوتين” بعد الخسائر التي تكبدتها قواته أمس السبت، نتيجة تصدي الطائرات المسيرة للآليات العسكرية الروسية.
ونقلت “سي إن إن”، عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، أن أداء الدفاعات الجوية الأوكرانية كان أفضل مما توقعته الاستخبارات الأمريكية، مشيرة أن القوات الروسية تعاني من خسائر فادحة في الأفراد والعتاد والطائرات أكثر من المتوقع.
وتابعت المصادر : العملية الروسية تواجه مقاومة شديدة وتعاني من ضعف واضح لخطوط الإمداد، مؤكدة أن روسيا لم تحقق بعد تفوقا جويا على أوكرانيا ولا تزال تواجه أنظمة دفاعها الجوي.
كما أشارت المصادر أن العملية الروسية تواجه مقاومة شديدة وتعاني من ضعف واضح لخطوط الإمداد.
وكانت سائل إعلام أوكرانية، نشرت فيديوهات توثق الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الروسي، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية كبدت “العدو” خسائر فادحة بتدمير رتلًا عسكريًا كاملًا.
ويبدو أن الطائرات المسيرة استهدفت أكثر من رتل عسكري روسي، وألحقت بهم خسائر فادحة، حيث ظهرت دبابات ومدرعات وعربات عسكرية وآليات أخرى تم تدميرها بالكامل داخل الأراضي الأوكرانية.
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