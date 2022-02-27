شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يؤكد صدق الرواية الأوكرانية.. الطائرات المسيرة تدمر رتلًا عسكريًا كاملًا للجيش الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام أوكرانية فيديوهات توثق الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الروسي، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية كبدت “العدو” خسائر فادحة بتدمير رتلًا عسكريًا كاملًا.

ويبدو أن الطائرات المسيرة استهدفت أكثر من رتل عسكري روسي، وألحقت بهم خسائر فادحة، حيث ظهرت دبابات ومدرعات وعربات عسكرية وآليات أخرى تم تدميرها بالكامل داخل الأراضي الأوكرانية.

ويوثق هذا الفيديو صدق الرواية الأوكرانية، بشأن الخسائر التي لحقت بالجيش الروسي، إذ كشف مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، يوم السبت، عن “حصيلة ثقيلة” لخسائر الجيش الروسي في اليوم الثالث للغزو الروسي لبلاده.

وبحسب المندوب الأوكراني، فإن 3500 جندي روسي لقوا حتفهم ، بينما تم تدمير 102 من الدبابات الروسية و536 عربة مدرعة و15 من قطع المدفعية و14 طائرة عسكرية مقاتلة و8 مروحيات، إضافة إلى نظام صاروخي من طراز “بوك 1”.

وفي السياق نفسه، قال كيسليتسيا إن بلاده طلبت من هيئة الصليب الأحمر تسهيل إعادة جثث الآلاف من الجنود الروس الذين قتلوا في أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس زيلنسكي قدم طلبا للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أنه “من حق ذوي الجنود الروس دفنهم بكرامة، لا تسمحي لبوتين بإخفاء حجم المأساة”.