شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة استهداف طائرة «سوخوي-25» روسية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف طائرة “سوخوي-25” روسية بالقرب من مدينة خيرسون في أوكرانيا. وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ترحيبه بقرار ألمانيا إرسال أسلحة جديدة لبلاده. وقال الرئيس الأوكراني بعد الإعلان الألماني عن تزويد كييف بأسلحة: “التحالف المضاد للحرب يتحرك”. وأكدت الحكومة الألمانية، أنها ستزود أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينجر أرض جو المضاد للطائرات. وأضافت وزارة الدفاع الألمانية، إن ألمانيا وافقت على إرسال 400 قذيفة آر.بي.جي من هولندا إلى أوكرانيا. Related Posts:

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