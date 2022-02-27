شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة تدمير دبابة روسية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “سكاي نيوز” فيديو يوثق لحظة تدمير دبابة روسية على أحد الطرق الأوكرانية.

ويُظهر الفيديو تصاعد الأدخنة من الدبابة التي يبدو أنه تم استهدافها بصاروخ أوكراني ما أدى إلى تدميرها وعدم صلاحيتها لاستكمال مهمتها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يوثق لحظات تصدي مواطنين أوكرانيين لاقتحام دبابات ومدرعات روسية لمدينتهم.

وفي الفيديو يظهر قيام العشرات من المواطنين بالتصدي للمدرعات الروسية بزجاجات المولوتوف الحارقة، وتحويلها إلى “محرقة دبابات” بعد إصابة العديد منها وإشعال النيران بها.

وكشف مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، يوم السبت، عن “حصيلة ثقيلة” لخسائر الجيش الروسي في اليوم الثالث للغزو الروسي لبلاده.

وبحسب المندوب الأوكراني، فإن 3500 جندي روسي لقوا حتفهم ، بينما تم تدمير 102 من الدبابات الروسية و536 عربة مدرعة و15 من قطع المدفعية و14 طائرة عسكرية مقاتلة و8 مروحيات، إضافة إلى نظام صاروخي من طراز “بوك 1”.

وفي السياق نفسه، قال كيسليتسيا إن بلاده طلبت من هيئة الصليب الأحمر تسهيل إعادة جثث الآلاف من الجنود الروس الذين قتلوا في أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس زيلنسكي قدم طلبا للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أنه “من حق ذوي الجنود الروس دفنهم بكرامة، لا تسمحي لبوتين بإخفاء حجم المأساة”.