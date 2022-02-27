شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخًا باليستيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خفر السواحل الياباني اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا في أول تجربة تجريها بيونجيانج منذ أن أجرت عددا قياسيا من التجارب في يناير كانون الثاني.

من جهتها ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة غير معلومة الهوية" باتجاه الشرق، دون الخوض في تفاصيل.

جاءت التجربة الجديدة قبل أقل من أسبوعين على انتخابات رئاسية محورية في كوريا الجنوبية في التاسع من مارس آذار وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تمضي قدما في تطوير الصواريخ بينما يركز المجتمع الدولي اهتمامه على الغزو الروسي لأوكرانيا.

كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 30 يناير كانون الثاني عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونج-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017. وجاء ذلك في ختام شهر شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى في يناير كانون الثاني.