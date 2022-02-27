شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات اللبنانية» تؤكد: ماضون حتى النهاية لإنهاء حكم السلاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد حزب القوات اللبنانية، الذي يرأسه سمير جعجع، أن الحزب ماض حتى النهاية لتحرير لبنان وإنهاء سلاح حزب الله الذي دمر البلد، وقال العضو القيادي بالحزب النائب زياد الحواط في كلمة إعلان ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة: «نُحاول إخراج لبنان من (الزوبعة) الكبيرة التي يعيشها البلد والشعب»، مشددا بالقول: «هدفي من الترشح للانتخابات النيابية مُتابعة المشروع» حتى النهاية «من أجل تحرير الجمهورية وإنهاء حكم السلاح غير الشرعي الذي دمرَنا ودمر أولادنا ومؤسساتنا وعائلاتنا وإيجاد حلّ والخروج من الأزمة».

وأضاف الحواط خلال مؤتمر صحفي: قررنا صنع الغد يدا بيد، ولا نقبل أن نعيش إلا ببلدٍ فيه جميع الناس متساوون ولن نستسلم ولن نسلم للأمر الواقع، وماضون حتى النهاية.

وتابع الحواط: «أحدٌ لا يمكنه أن يكون أكبر من لبنان ومخطئ مَن يظن أننا قد نمل ونستقيل لأن مشروعنا هو مشروع حياة ومشروع المستقبل الذي يعني كل لبناني، وأترشح مجددا من أجل هذه القيم والثوابت والمبادئ».

وشدد على أن «الانتخابات المقبلة مفصلية لذلك صوّتوا (صح) ومع المشروع» الصح «لبناء الجمهورية القوية»، مجددا تحالفه مع حزب «القوات اللبنانية»، وذلك «حول كل الثوابت التي نلتقي عليها فعلاقتنا ليست مبنية على مصلحة انتخابية». وأكد أن «صوت الناخب الجبيلي لا يتم شراؤه ولا يُباع».

غياث يزبك: باسيل يمثل إيران

من جهته، وصف القيادي في «القوات اللبنانية» غياث يزبك ما يجري على طاولة مجلس الوزراء اللبناني بالمسخرة المهينة، وقال: «هذه المسخرة المهينة تدور على طاولة مجلس وزراء أم مجلس عشائر؟ وأضاف: «هذا يمثل إيران وذاك يسعى إلى التوجه شرقا تعزيزا لفرصه الرئاسية، وكل هذا يحصل أمام ناظرَي رئيس جمهورية متواطئ ورئيس حكومة مصاب بالغيبوبة».

وطالب القيادي بإقفال وزارة الخارجية، وقال: اقفلوا هذا المرفق يكفي مهانة للصورة المهشمة لما بقي من دولة»، مشددا على أن الوزراء الثلاثة الأخيرين الذين تولوا الخارجية اغتالوا هذه الوزارة. وأشار في صفحته على «تويتر»، إلى أن: وزير الخارجية نفسه عبدالله بو حبيب دان الاجتياح الروسي لأوكرانيا، فأغاظ وزير خارجية حزب الله (جبران باسيل).