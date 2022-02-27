شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تسمح بعمليات تجارية مع الحكومة الأفغانية رغم العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة ليل الجمعة، إجراءات جديدة من شأنها السماح بمعظم العمليات المالية والتجارية مع أفغانستان، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المفروضة على طالبان، وذلك في مسعى لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق عجلة الاقتصاد المتوقفة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت منظمات غير حكومية ومؤسسات مالية عبرت عن مخاوف إزاء مخالفة العقوبات الأمريكية التي تستهدف الحكام الإسلاميين المتشددين في كابول، لكن ذلك سدد ضربة قاصمة للأنشطة الاقتصادية كافة تقريبا.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان تواجه أزمة إنسانية «مدمرة»، فيما أكثر من نصف السكان البالغ عددهم قرابة 38 مليون نسمة، معرضون لخطر نقص السلع الغذائية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، في بيان أعلن فيه عن الإجراءات: «في ضوء هذه الأزمة الشديدة، من الضروري التصدي لمخاوف أن تعوق العقوبات الأنشطة التجارية والمالية».

وقالت الوزارة إن الترخيص العام الأخير «يسمح - في الحدود المطلوبة - بإجراء المعاملات المتعلقة بأفغانستان ومؤسساتها الحاكمة كافة، والتي بخلاف ذلك تحظرها العقوبات الأمريكية»، باستثناء تلك التي تستفيد منها مباشرة طالبان أو شبكة حقاني.

ويتضمن ذلك معاملات مع وزارات الحكومة وصيانة بنى تحتية أو تطوير مشاريع، وأنشطة تجارية مع شركات مملوكة من الحكومة، بحسب وثيقة للخزانة.

وقال مسؤول بارز في الإدارة للصحافيين، شريطة عدم الكشف عن اسمه، قبل الإعلان عن الإجراءات الجديدة، إن «الترخيص سيضمن عدم وقوف العقوبات في طريق المعاملات والأنشطة الضرورية لتقديم المساعدة ودعم أدنى الاحتياجات الإنسانية لشعب أفغانستان».

وقال مسؤول آخر طلب عدم الكشف عن اسمه: «كثيرون من الأفغان يعانون من الجوع اليوم، كثيرون من الأفغان يعانون من البرد، يجب أن نتحرك بسرعة أكبر».

وشكلت المساعدات الدولية 40 % من إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان، ومولت 80 % من موازنتها.

وأصدرت الولايات المتحدة العديد من الإعفاءات من العقوبات منذ سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021.