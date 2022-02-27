شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لعرقلة تشكيل الحكومة الليبية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فرع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا تحركاته، لعرقلة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، إذ أصدر قادة التنظيم تعليماتهم للتنظيمات المتطرفة والميليشيات المسلحة بمحاصرة مقار المؤسسات الرسمية في العاصمة طرابلس، واستمرار دعم رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة على الرغم من سحب البرلمان الثقة منه.

ويعقد البرلمان الليبي جلسة رسمية غدا الإثنين بمقره في مدينة طبرق لاعتماد التشكيل الجديد لحكومة باشاغا.

وصرح البرلماني الليبي الهادي الصغير بأن مجلس النواب سوف يعتمد تشكيلة الحكومة الجديدة ويمنحها الثقة في جلسة الغد، وشدد عضو البرلمان على أن البرلمان لم يتدخل في تشكيل الحكومة، وباشاغا هو المسؤول الأول عن التشكيل الوزاري.

التنظيم الدولي

وقال الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة مصطفى حمزة لـ«اليوم»: إن التنظيم الدولي الإخواني يقاتل من أجل الحفاظ على استمراره في ليبيا التي تعد آخر معاقل التنظيم في شمال أفريقيا خصوصا بعد سقوطه في مصر وتونس، ويعول التنظيم في استمراره في المشهد السياسي الليبي على الميليشيات المسلحة والمرتزقة في العاصمة طرابلس.

وأوضح حمزة أن عناصر الإخوان تدرك أنها فقدت تأثيرها على الليبيين ولن يكتب لأي منهم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاهزية التشكيلة

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا عن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان: «إنه وبعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والإطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية، نعلن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب».

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن التشكيلة الحكومية وعدد أعضائها.

ولم يصدر تعليق فوري من رئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة، على ما أورده البيان، لكنه يرفض قرار تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة.

وفي السياق ذاته، دعا مجلس النواب أعضاءه إلى حضور جلسة رسمية غدا الإثنين، وفق تدوينة للمتحدث باسم المجلس عبدالله بلحيق، دون تفاصيل عن موضوع الجلسة.

وفي 10 فبراير الجاري كلف البرلمان، باشاغا وهو وزير الداخلية السابق، بتشكيل حكومة جديدة.

الأمم المتحدة

على صعيد متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن دعمها الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان أن تعود الموارد الليبية بالنفع والفائدة على جميع الليبيين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تغريدة لها بموقع «تويتر»، أمس السبت: «بصفتنا رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين (مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، نعبّر عن دعمنا الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان أن تعود الموارد الليبية بالنفع والفائدة على جميع الليبيين».

وكانت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حثت جميع الجهات الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت سفارات الدول الخمس، في بيان مشترك، أن عدم انقطاع عمل المؤسسة الوطنية يعود بالفائدة على جميع الليبيين مضيفة: «نقدر التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية»، محذرة من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، وشددت على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.