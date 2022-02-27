شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من مخطط لشرعنة البؤر الاستيطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، من مخطط إسرائيلي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية عبر تزويدها بالكهرباء ومدها بالبنى التحتية الضرورية لتطورها المستقبلي كمستوطنات جديدة.

واعتبر «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع للمنظمة، في بيان صحفي، أن الخطوة المذكورة تندرج في إطار «السياسة الرسمية، التي عبرت عنها الاتفاقيات الائتلافية بين أطراف رئيسية في الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت والقائمة على تشجيع وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية».

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يصادق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على صيغة «أمر عام» يسمح بتوصيل 30 بؤرة استيطانية بالبنية التحتية للكهرباء.

وأوضح أنه تم الاتفاق على صيغة «الأمر العام»، الذي يسمح لجانتس بالموافقة على تزويد البؤر الاستيطانية بالكهرباء بمصادقة قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ولفت البيان إلى أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد زارت مؤخرا مستوطنة أبيجيل في جبل الخليل بوجود أعضاء كنيست من اليمين وتعهدت بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بالكهرباء وتنظيم أوضاعها.

وبحسب مصادر فلسطينية، يتجاوز عدد البؤر الاستيطانية، التي تصنف إسرائيليا بأنها غير قانونية 200 بؤرة موزعة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استغلال الحكومة الإسرائيلية للانشغالات الدولية بما يجري في أوكرانيا بهدف «سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية وشرق القدس».

من جهة أخرى، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، بأن حالة من التوتر الشديد تسود كل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض الأسرى إجراء ما يسمى «الفحص الأمني»، وهو جزء أساسي من خطواتهم النضالية المستمرة منذ 21 يوما، رفضا للهجمة الممنهجة، التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.

وقال نادي الأسير، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن ذروة خطوات الأسرى النضالية ستكون الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه وحتى الآن لا توجد ردود جدية من قبل إدارة السجون على مطالبهم.

ولفت النادي إلى أن أبرز مطالب الأسرى هي وقف الإجراءات الهادفة إلى سلب منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه الإدارة من قيود جديدة على كيفية خروجهم إلى ساحة السجن (الفورة)، من حيث المدة وأعداد الأسرى.

ويواصل نحو 500 أسير «إداري» فلسطيني مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ57 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ووفق نادي الأسير، يواصل المرضى من الأسرى الإداريين في سجن «مجدو» مقاطعة الدواء لليوم الـ11، وفي سجن «عوفر» لليوم الثالث على التوالي.

وكان الأسرى قد أعلنوا عن هذه الخطوة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل السجون كافة.