شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تحيي الانتفاضة ضد ماركوس وعينها على الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي أحيت فيه الفلبين يوم الجمعة، الذكرى الـ 36 للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، يعد نجله الوحيد أحد المرشحين الأوفر حظا في سباق الانتخابات الرئاسية لخلافة الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي في انتخابات مزمع إقامتها في مايو المقبل.

وتجمع آلاف الفلبينيين عند نصب تذكاري أقيم على طريق إيدسا السريع في العاصمة مانيلا، حيث احتشد الملايين في ثورة «سلطة الشعب» التي استمرت أربعة أيام، وانتهت بفرار ماركوس وعائلته من البلاد في 25 فبراير من عام 1986.

وقد تعهد المحتجون بعرقلة ترشيح فرديناند ماركوس الابن، الذي يعد واحدا من بين 10 مترشحين يتنافسون للفوز بمنصب رئيس الفلبين.

وردد المتظاهرون شعارات ترفض ترشح ابن الرئيس الفلبيني الراحل في انتخابات الرئاسة، كما فند متحدثون باسم المحتجين المزاعم التي تسوقها حملة ماركوس الابن بأن سنوات حكم والده كانت العصر الذهبي للفلبين، وذلك في محاولة لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات التي ستنطلق يوم 9 مايو المقبل.

وقال نشطاء إن حكم الرئيس الراحل ماركوس كان «أحلك حقبة في تاريخ الفلبين»، حيث تعرض الآلاف للقتل والتعذيب والاعتقال بشكل غير قانوني، بينما نهب أفراد الأسرة الحاكمة وأعوانهم الاقتصاد خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاما.

واشتهرت فترة حكم الرئيس الراحل ماركوس بالإنفاق المفرط من جانب عائلته، وعلى رأسهم السيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس، التي اشتهرت بشراء كم كبير من الأحذية وصل عددها إلى 3000 زوج من الأحذية، فضلا عن اقتنائها مجموعة ضخمة من المجوهرات.

وفي 8 فبراير انطلقت الحملات الانتخابية لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي.

ويتنافس 10 مرشحين على منصب الرئيس يتصدرهم، فرديناند ماركوس جونيور نجل الرئيس الراحل فرديناند ماركوس، ونائب الرئيس ليني روبريدو، وعمدة مدينة مانيلا والممثل السابق فرانسيسكو اسكو مورينو دوماجوسو، والسيناتور وأيقونة الملاكمة ماني باكياو والسيناتور ورئيس الشرطة السابق بانفيلو لاكسون.

وأمام المتنافسين على الرئاسة والمرشحين لمنصب نائب الرئيس، الذين يتم اختيارهم في تصويت منفصل، وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ، 3 أشهر لتقديم برامجهم وإقناع الفلبينيين بالتصويت لصالحهم في الانتخابات المقررة بعد أكثر من شهرين.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن السيناتور السابق ماركوس جونيور هو الخيار الأول لمنصب الرئيس القادم، فيما تصدرت نائبته في الانتخابات عمدة مدينة دافاو سارة دوتيرتي كاربيو استطلاعات الرأي لانتخابات نائب الرئيس.

فيما تعهد أحد المرشحين العشرة، بسجن السيدة الأولى سابقا للبلاد، إيميلدا ماركوس، حال فوزه في الانتخابات.

وقال الناشط في مجال حقوق العمال ليودي دو جوزمان في تعليقات نشرت في 14 فبراير: إنه سيسعى إلى سجن إيميلدا ماركوس على خلفية قضايا فساد تعود لعام 2018.

يذكر أن إيميلدا، قرينة رئيس البلاد الراحل فرديناند ماركوس، التي تبلغ من العمر 92 عاما، تمتلك ماضيا سيئا على خلفية امتلاكها 3000 زوج من الأحذية، وقد أدينت في سبعة اتهامات بالفساد في 2018 على خلفية إقامتها مؤسسات خاصة في سويسرا في الفترة من عام 1978 و1984 لإخفاء الثروات الضخمة، غير الشرعية، للعائلة.

وقال دو جوزمان أمام منتدى للصحفيين الأجانب في العاصمة مانيلا: «لست محاميا، ولكن إذا كان هناك أساس يمكن سجنها بناء عليه، سنسجنها».

وقال دو جوزمان أيضا: «أتمنى أن أضعها في السجن، ولو لمدة ثلاثة أيام فقط، لتخفيف بعض الغضب، الذي يشعر به الناس الذين سلبت منهم سبل عيشهم».