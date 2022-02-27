شكرا لقرائتكم خبر عن أي اتفاق نووي مع الملالي سيطلق الإرهاب في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر موقع «غيتستون انستتيوت» إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.

وبحسب مقال لـ «ماجد رفي زاده»، عندما يكون النظام الإيراني منتشيًا بشأن صفقة ما، يجب أن يرسل ذلك إشارة تحذير إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

ونوه بأن مطالبة الملالي من إدارة بايدن بتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق النووي الجديد، حتى بعد مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، يشير إلى أن الملالي يريدون هذه الصفقة بشدة بما يطلق جميع إشارات الإنذار.

ولفت إلى أن إبرام اتفاق نووي مع طهران هو انتصار للملالي، حيث سيكون للصفقة مزايا عديدة للنظام.

وأضاف: أولا، من شأن الاتفاق النووي أن يعزز برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، كما حدث مباشرة بعد اتفاق 2015، عندما سرعت طهران على الفور اختباراتها الصاروخية.

وأردف: لإبقاء الملالي في الاتفاق النووي، من المرجح أن تحجم القوى العالمية عن تحميلهم المسؤولية عن الانتهاكات المتعلقة بالصواريخ الباليستية.

وتابع: هناك سابقة لمثل هذه الحجة. ففي وقت سابق، تجاهل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التقدم الإيراني على الرغم من قيود خطة العمل الشاملة المشتركة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ونبه إلى أن قدرة الصواريخ الباليستية الإيرانية هي إحدى الركائز الأكثر أهمية لسياسة الأمن القومي لطهران وهو ثالث أهم برنامج للحرس الثوري، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني ودعم الوكلاء الأجانب للبلاد.

وأردف: إيران، تمتلك أكبر برنامج للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك، لم تقم أي دولة غير إيران بتطوير أو امتلاك صواريخ باليستية طويلة المدى قبل الحصول على أسلحة نووية.

وتابع: ثانيا، مع إلغاء العقوبات الحاسمة عن قطاعات الطاقة والمالية والشحن في إيران، فإن الصفقة النووية سترفع الضغط المالي عن النظام الإيراني.

ومضى يقول: بدأت المشكلات الاقتصادية الأخيرة لطهران بعد انهيار الاتفاق النووي في ظل إدارة ترامب. يقال إن النظام يواجه أحد أسوأ حالات العجز في الميزانية في حكمه الممتد لأربعة عقود. تعاني إيران من عجز في الميزانية يقارب مليار دولار شهريا. في المقابل، أدى هذا العجز إلى زيادة التضخم وخفض قيمة العملة الإيرانية.

واستطرد: مع ذلك، من خلال الاتفاق النووي، ستكون طهران قادرة على الاستفادة من موارد الطاقة لديها. تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي ورابع أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم. يمثل بيع هذه الموارد أكثر من 80 % من عائدات التصدير.

ومضى يقول: ثالثًا، سيكون الاتفاق النووي انتصارًا للميليشيات والجماعات الإرهابية التابعة لإيران. سمح الاتفاق النووي لعام 2015 بتدفق مليارات الدولارات إلى خزينة النظام الإيراني، وبالتالي توفير الإيرادات، التي يحتاج إليها الحرس الثوري لتصعيد مغامراته العسكرية في المنطقة. تضمن هذا المشروع تمويل وتسليح ودعم ميليشياتهم وجماعاتهم الإرهابية في لبنان والعراق وسوريا وغزة واليمن. بعد الاتفاق النووي، تصاعد على الفور تدخل إيران في المنطقة وتمويلها للميليشيات.

وأردف: زادت إيران شحنات الأسلحة والذخائر لميليشياتها، وارتفع عدد الصواريخ الباليستية، التي ينشرها وكلاء إيران إلى مستوى غير مسبوق.