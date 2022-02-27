هل تقوى أمريكا على مواجهة الصين وروسيا في آن واحد؟

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الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي تُصعّد فيه روسيا من ضغوطها على الولايات المتحدة والغرب بتحركاتها في أوكرانيا، تظل إستراتيجية واشنطن الرئيسية تدور حول مواجهة الصين ومنعها من اتخاذ إجراءات مماثلة في تايوان، وبين هذا وذاك تواجه أمريكا خيارات صعبة لاختيار مواجهة دولة واحدة منهما أو مواجهتهما في آن واحد.

ويقول المحلل السياسي الأمريكي رافائيل كوهين، الضابط السابق بالجيش الأمريكي وأحد كبار العلماء بمؤسسة البحث والتطوير الأمريكية (راند)، إنه مع قرع طبول الحرب في أوكرانيا، ظهر صوت غير متوقع يدعو إلى ضبط النفس هو صقور الصين.

ويضيف كوهين: إن أعضاء الكونجرس أعربوا عن انفتاحهم على تقديم تنازلات لروسيا، حيث قال البعض إن أي رد أمريكي على روسيا من شأنه أن ينتقص من قدرتنا على ردع الصين. وعلى نحو مماثل، حذر محللون دفاعيون بارزون في الشأن الصيني من السماح لحرب فعلية في أوكرانيا بـ «صرف الانتباه» عن الصراعات المحتملة الأخرى، وأبرزها غزو تايوان بقيادة صينية. حتى أن تاكر كارلسون، الشخصية البارزة في شبكة فوكس نيوز، أشار الشهر الماضي إلى أن «الصين وحدها هي التي تستفيد من الحرب مع روسيا».

خمسة خصوم

وجوهر الأمر فإن هذه المدرسة الفكرية تدفع بأن الولايات المتحدة ليس لديها خمسة خصوم محددين كما ترى بعض إستراتيجيات الدفاع الأمريكية، في إشارة إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية والإرهاب، ولكن خصما واحدا فقط وهو الصين.

وتدور المدرسة الفكرية، التي تنادي بمبدأ «الصين أولا وأخيرا»، حول ثلاثة افتراضات أساسية. أولا: في حين أن روسيا قد تكون مصدر إزعاج، فإن الصين هي القوة الوحيدة التي تمتلك القوة العسكرية والاقتصادية القادرة على تحدي النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. ثانيا: لا تملك الولايات المتحدة القدرة العسكرية على التعامل مع كل من الصين وروسيا في وقت واحد. وثالثا: ينبغي للولايات المتحدة أن تركز على الصين وتترك حلفاءها الأوروبيين للتعامل مع روسيا.

وبالنظر بشكل أكثر تدقيقا، لا يبدو أن أيا من هذه الادعاءات قائم. وفي حين تشكل الصين بالفعل التحدي الأكبر على المدى الطويل، لا يمكن للولايات المتحدة ببساطة أن توكل حل مشكلة روسيا إلى غيرها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن روسيا نفسها لن تسمح بذلك.

فقد حاولت روسيا التدخل في انتخابات أمريكية متعددة. وكان القراصنة الروس (رغم أنه ربما لا تكون الحكومة نفسها) مسؤولين عن الهجوم الإلكتروني على خط أنابيب كولونيال الذي ترك العديد من الولايات الجنوبية الشرقية بدون بنزين لعدة أيام. وهاجم مرتزقة روس قوات العمليات الخاصة الأمريكية في سوريا. ولا تزال هناك مزاعم غير قاطعة بأن روسيا دفعت مكافآت لمهاجمة القوات الخاصة الأمريكية في أفغانستان. وعلى الرغم من أن روسيا غير مريحة من الناحية الإستراتيجية، فإنها تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها خصمها الرئيسي، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة مواجهتها، وفقا لما يراه كوهين.

واشنطن تفتقر

كما أن الأمر ليس بالضرورة أن الولايات المتحدة سوف تفتقر ببساطة إلى القدرة على الرد على كل من الصين وروسيا في وقت واحد. فصحيح أن ميزانية وزارة الدفاع ستكون محدودة دائما، ولكن في ذروة الحرب الباردة، كان الإنفاق العسكري للولايات المتحدة، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر من ضعف ما هو عليه اليوم. وإذا ما ستزداد ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة في المستقبل كما أوصت بذلك لجنة إستراتيجية الدفاع الوطني من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإن صورة الموارد قد تبدو مختلفة.

فضلا عن ذلك، فإن أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لا تنافسان على الموارد بالقدر الذي قد يعتقد المرء. وغالبا ما يدور الردع في أوروبا حول وحدات مدرعة ثقيلة، وهي أقل صلة بالمسرح البحري مثل المحيطين الهندي والهادئ. ومن المسلم به أن القوة الجوية الأمريكية تمتد عبر المسرحين، وهي حجة لقوة جوية أكبر في السنوات المقبلة.

وعلى المدى القصير، تساعد الولايات المتحدة حقيقة أن القوة الجوية، حتى أكثر من القوات البرية أو البحرية، يمكنها أن تتنقل بين المسرحين بسرعة وقادرة على الرد على كلا التهديدين.

وأخيرا، يقول كوهين إنه ربما الأهم من ذلك، أن من الخطأ التفكير في الصين وروسيا باعتبارهما مشكلتين مستقلتين. وتحتاج الولايات المتحدة إلى حلفائها الأوروبيين لمواجهة الصين، لأسباب اقتصادية في الغالب ولكن عسكريا أيضا. فقد ساعدت المملكة المتحدة للتو في صياغة اتفاق غواصات نووية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتعزيز قوة الحلفاء البحرية في المحيط الهندي. وتحتفظ فرنسا أيضا بوجود عسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وحتى ألمانيا أرسلت مؤخرا سفنا إلى المنطقة. وإذا تركت الولايات المتحدة مشكلة روسيا لبقية أوروبا، فما الذي يمنع بقية أوروبا من ترك الصين إلى الولايات المتحدة؟

الإفلات من العقاب

ويرى كوهين الأمر على أنه مسألة وضع سوابق عالمية، فإذا تمكنت روسيا من التصرف مع الإفلات من العقاب في أوروبا، فعندئذ يمكن للصين في آسيا أن تتصرف كذلك. وهناك بالطبع الكثير من الأسباب التي تجعل تايوان ليست على غرار أوكرانيا، وتجعل حلفاءنا الآسيويين يختلفون عن حلفائنا الأوروبيين. لكن النقطة الأساسية تبقى هي أنه إذا جلسنا وسمحنا للأنظمة الاستبدادية بالتسلط على جيرانها الديمقراطيين الأصغر حجما لإخضاعها دون تداعيات، فإن ذلك سيرسل إشارة قوية إلى بقية العالم.

ومما لا شك فيه أن مدرسة «الصين أولا وأخيرا» تتمتع بجاذبية معينة. ومن المؤسف أن الواقع الجيوسياسي لا يسمح بمثل هذه الاختزالية. ويخلص كوهين إلى أن أمريكا تحتاج إلى إستراتيجية للجمع بين مواجهة الدولتين كلتيهما وليس الخيار بينهما.