الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» في حربها على بلاده.. والأمم المتحدة ترد

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، اتهاماً لروسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على بلاده.

وكتب زيلينكسي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء السبت، قال فيها إنه يتعين على مجلس الأمن تصنيف تصرفات روسيا على أنها "إبادة جماعية".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه يتعين بالإضافة إلى ذلك حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي .

وفي وقت سابق، تحدث زيلينسكى هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش .

على الجانب الآخر، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الأوكرانية بارتكاب إبادة جماعية ضد المواطنين الروس في شرق أوكرانيا، دون تقديم أدلة على ذلك.

وفي السياق ذاته، ردت الأمم المتحدة على طلب الرئيس الأوكراني، من الأمم المتحدة بوصف العملية العسكرية الروسية في دونباس بأنها "إبادة جماعية".

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "لا يستطيع الأمين العام وحده تحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث في أي مكان في العالم". مضيفا، "يجب القيام بذلك من خلال عملية قانونية معينة".

وتابع المتحدث: "بالنسبة للأمم المتحدة، لا يمكن تحديد الإبادة الجماعية إلا من خلال الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى أنه ليس من اختصاص الأمين العام إعلان الإبادة الجماعية في أي مكان بالعالم.