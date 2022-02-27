الارشيف / اخبار العالم

عمرو أديب: ترامب في ٤ سنين بوتين ماعرفش يعمله حاجة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - قارن الإعلامي عمرو اديب بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، والرئيس الحالي بايدن .

وسخر بمثل شعبي قائلا : اللي يشوف مرات أبوه يعرف قيمة أمه.. ترامب في ٤ سنين بوتين ماعرفش يعمله حاجة

قال الإعلامي عمرو أديب عن أزمة أوكرانيا ، أن العالم غسل يده من أوكرانيا.

وبشأن تداول خبر منع تركيا للسفن الحربية الروسية من المرور في المضايق التركية ، سخر الإعلامي عمرو أديب من فرحة الإخوان بالخبر الذي تم نفيه خلال حلقة اليوم من برنامج الحكاية .

حيث قال أديب: القوانين الدولة تمنع التحكم في الممرات البحرية الدولية مثل البسفور وغيره ، وأكد نفي القنوات الرسمية في تركيا لخبر منعها السفن الروسية من المرور .

ووجه الإعلامي عمرو أديب سؤال استنكاري للإتحاد الأوربي وأمريكا ، عمرو أديب: طالما كنتوا خايفين على أوكرانيا كده.. ماضمتوهاش ليه لحلف الناتو يا أمريكا ولا للاتحاد الأوروبي

تعليقا على تطورات الأزمة في اوكرانيا ، قال الإعلامي عمرو أديب  ، أن العالم شكله مخجل خاصة الموقف الأمريكي والذي توقع سقوط أوكرانيا خلال يومين .

وكشف أديب عن تطورات الموقف وطلب بوتين المفاوضات مع رئيس أوكرانيا ، حيث قال أديب ، أن رئيس أوكرانيا تراجع عن التفاوض مع بوتين ليتحول إلى بطل .

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا