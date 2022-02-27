عمرو أديب: ترامب في ٤ سنين بوتين ماعرفش يعمله حاجة

الشارقة - اميمة ياسر - قارن الإعلامي عمرو اديب بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، والرئيس الحالي بايدن .

وسخر بمثل شعبي قائلا : اللي يشوف مرات أبوه يعرف قيمة أمه.. ترامب في ٤ سنين بوتين ماعرفش يعمله حاجة

قال الإعلامي عمرو أديب عن أزمة أوكرانيا ، أن العالم غسل يده من أوكرانيا.

وبشأن تداول خبر منع تركيا للسفن الحربية الروسية من المرور في المضايق التركية ، سخر الإعلامي عمرو أديب من فرحة الإخوان بالخبر الذي تم نفيه خلال حلقة اليوم من برنامج الحكاية .

حيث قال أديب: القوانين الدولة تمنع التحكم في الممرات البحرية الدولية مثل البسفور وغيره ، وأكد نفي القنوات الرسمية في تركيا لخبر منعها السفن الروسية من المرور .

ووجه الإعلامي عمرو أديب سؤال استنكاري للإتحاد الأوربي وأمريكا ، عمرو أديب: طالما كنتوا خايفين على أوكرانيا كده.. ماضمتوهاش ليه لحلف الناتو يا أمريكا ولا للاتحاد الأوروبي

تعليقا على تطورات الأزمة في اوكرانيا ، قال الإعلامي عمرو أديب ، أن العالم شكله مخجل خاصة الموقف الأمريكي والذي توقع سقوط أوكرانيا خلال يومين .

وكشف أديب عن تطورات الموقف وطلب بوتين المفاوضات مع رئيس أوكرانيا ، حيث قال أديب ، أن رئيس أوكرانيا تراجع عن التفاوض مع بوتين ليتحول إلى بطل .